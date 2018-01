Звездата на филмите „Бързи и яростни“ The Fast and the Furious Вин Дизел оглави рейтинга на най-касовите актьори на списание „Форбс“. Изданието твърди, че през 2017 година филмите с негово участие са събрали 1.6 млрд долара.

Втори е Дуейн Джонсън с 1.5 млрд долара. И за двамата най-успешен се оказа The Fate of the Furious 8 част, събрал 1.2 млрд долара. В челната тройка влезе и актрисата Гал Гадот, която е събрала 1.4 млрд долара от фирмите с нейно участие. Лентата "Чудо жена" натрупа 820 млн. долара. В десетката попаднаха още Ема Уотсън (1.3 млрд), Джони Деп (1.1 млрд), Дэйзи Ридли (1.08 млрд), Том Холанд (888 млн), Крис Прат (864 млн), Крис Хемсуърт (845 млн) и Джон Бойега (815 млн).