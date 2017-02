Британският поп изпълнител Дейвид Боуи спечели посмъртно две от годишните музикални награди БРИТ на церемония в лондонската зала O2 Арена снощи, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Наградата БРИТ за най-добра соло изпълнителка отиде при Емели Санде, която през годината издаде албум. За най-добър британски сингъл за миналата година бе избрана песента Shout Out to Me Ex на британската дамска група Little Mix. Това бе групата, която откри снощния спектакъл с феерично изпълнение, включващо танцьорки, облети със сребриста боя.

Наградата за пробив през годината спечели изпълнителят Rag n Bone Man, чието истинско име е Рори Греъм.

За най-добра международна изпълнителка бе обявена Бионсе.

