Вижте кои си спечели потник от Look At Me Fashion Boutique

Hotnews.bg реши да изненада читателите си с поредната страхотна игра.

В нея можете да спечелите ексклузивни модели от новата колекция на Look At Me Fashion Boutique. Рекламно лице на летните предложения на бутика на водещата и модел Ива Атанасова е Мис България 2011 г. Ваня Пенева. Тя прие предизвикателството да застане пред обектива на младия фотограф Теди Грозданов и трябва да признаем, че фотосесията е наистина страхотна.

Колекцията залага само и единствено на удобството през летния сезон. Потниците в ярки и актуални за сезона цветове: розово, червено, бяло, жълто, зелено и неизбежното черно за задължителна част от летния гардероб на всяка дама. Отпечатаците от стъпки и ръце са абсолютен символ на летния сезон напомнящ за морето... Това ги прави много подходящи и за разходка по плажа..

Единственото, което трябва да направите, за да спечелите един от потниците на Look At Me Fashion Boutique е да отговорите на един лесен въпрос.

Играта продължава от 30. 05. 2013 до 14. 06. 2013 г.

Успех!

