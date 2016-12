Легендарната група Deep Purple ще акустира в Пловдив на 3 юни.

Концертът е част от световното турне на бандата, с което тя промотира новия си 19-ти студиен албум, който носи заглавието NOW What?!

Една от най-значимите рок групи с кариера, простираща се над четири десетилетия, ще посети нашата страна, за да ознаменува славния 100-годишен юбилей на най-стария български футболен клуб - Ботев Пловдив.

По време на бележитата си кариера Deep Purple са продали над 100 милиона албума по целия свят. Емблематичните им хитове като “Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Space Truckin”, “Hush”, “My Woman From Tokyo”, “Perfect Strangers” и “Knocking At Your Backdoor”.

