Само при нас имате уникалния шанс да спечелите тениската от последния видеоклип на Анелия.

Певицата на годината е лице на новата колекция на бутика на водещата Ива Атанасова, чието предаване "Неудобно" гледате всяка седмица в HotNews.bg.

Анелия засне специална фотосесия с фотографа на звездите Костадин Кръстев-Коко, в която позира с тоалетите от линията, която носи закачливото име Miss Ivy.

Най-актуалната поп-фолк певица снима тениската в последния си видеоклип, който е озаглавен "Аз и ти". Видеото ще се появи съвсем скоро на екран, а вие, читателите на HotNews.bg, вече имате възможността да се сдобиете със звездния тишърт. Тениската е с първата буква от името на изпълнителката "А" и е с щампа на певица.

Останалите модели, които се предлагат във Fashion Boutique Look At Me, можете да разгледате на адрес www.lookatme.bg

Единственото, което трябва да направите, за да се включите в нашата игра, е да отговорите на един лесен въпрос и да се регистрирате за участие. Играта продължава от 1-ри април до до 15-ти април, а печелившият участник ще бъде избран на томболен принцип и ще бъде обявен на 16-ти април.

Пожелаваме късмет на всички!