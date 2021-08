ВИЖТЕ музикалните звезди на 90-те СЕГА

Най-мащабният фестивал по Черноморието ни - Spice Music Festival събра голяма част от емблемите на музикалната сцена на 90-те и по-специално представители на евро денс вълната и захаросаният, но особено любим шведски поп. Тридневният фест в Бургас започна с DJ BoBo, Nana, Danzel, Real McCoy, Sylver, а от българска страна подгряха дуета Дони и Момчил.

Най-верните фенове на музиката останаха до края на вечерта, въпреки поройният дъжд, за да изпеят Let it Rain заедно с Nana. Изпълнителят от Гана с германски паспорт бе част от изненадата за рожденика Rob Money от C-Block.

Снимки: Илиян Ружин

Швейцарската музикална сензация диджей Бобо днес е на 53 години. Сцената все още е негова стихия!

Бобо спретна патриотичен жест към българската публика.

Turbo B взриви сцената през втората фестивална вечер. Съпровождаше го интересна дуетна половинка в лицето на българката Пламена, която помним от "Мюзик Айдъл". Тя пя беквокалите по време на изпълненията на някогашния фронтмен на немската група SNAP!

Лирой Торнхил от The Prodigy нажежи страстите със сета си.

Най-добрият финал бе поставен от шведската сензация Ace of Base в лицето на една от вокалистките им - Йени Бергрен. 49-годишната певица зарадва българската публика и с изпълнение на народната песен "Назад, назад, моме Калино". Не само публиката настръхна, но и самата дива, която определено заслужаваше да закрие изданието на Spice Music Fest.

Ексцентричният Бу Мартин Eрик Eриксон, по-известен като E-Type, развя дългата си коса, така емблематична както хитовете Angels Crying, Here I Go Again, Life и This Is the Way. Малцина може би знаят, че псевдонима на проекта му е взет от спортния автомобил Jaguar E-type.

Ин-Грид също даде тон за песен, като феновете с кеф си припяваха Tu Es Foutu.

Веселяците от холандската четворка Vengaboys също бяха неустоими за публиката, която танцуваше на хитовете им Up&Down и Boom Boom Boom.