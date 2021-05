Вижте на каква невероятна сцена ще пее Виктория на Евровизия

Виктория излезе на сцената на Евровизия 2021 в Ротердам за втората си репетиция днес. Българката отново успя да очарова медиите, които отразяват конкурса от международния пресцентър в Ротердам, и получи хиляди положителни коментари за втората си репетиция в социалните мрежи. В края деня беше обявено, че България е на първо място в анкетата на журналистите в пресцентъра.





Виктория сподели веднага след края на репетицията на България: “На сцената се чувствах много комфортно. Очаквах да съм притеснена, но всъщност бях много спокойна. Много съм благодарна на всички около мен от българската делегация, които ме подкрепят във всяка моя стъпка тук. Нямам търпение да изляза отново на сцената и да изпълня “Growing Up is Getting Old” в жури финала на втория полуфинал на Евровизия 2021.”

Виктория ще вземе участие във втория полуфинал на Евровизия на 20-и май с песента „Growing Up is Getting Old”, а зрителите в цяла Европа и българите в чужбина ще могат да я подкрепят. Стартовият номер на България в полуфинала е 13. Българското участие в песенния конкурс Евровизия се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Ligna Group, с подкрепата на българската финтех компания iCard – генерален спонсор на Евровизия България.

Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто на живо по БНТ 1 от 22:00 часа.