Вижте по-големия бюст на Николета

Николета Лозанова се тунингова и обяви сезона на козметичните подобрения за открит, видя първи Hotnews.bg. Една от най-известните плеймейтки у нас сложи по още 100 кубика в циците си и гордо ги изпъчи в социалните мрежи, за да благодари на лекаря. „Tuning Season 2020 Hello, my new 450!

Когато си под скалпела на най-добрия - д-р @dr.nikolay.georgiev , не си на операция, а на елементарна разкрасителна процедура, с гарантирано отличен резултат!”, написа тя в инстаграм, а първата, която хареса поста бе друга силиконка-Андреа. Останалите почитатели на Лозанова също изразиха одобрение, макар че някои се притесниха, че 450 кубика може и да тежат на миньончето.

Други пък завиждат на Ники Михайлов, който ще може да се наслади на силикона на Ни Ло. Досега тя имаше 350 кубика, но явно е решила, че не стигат. Доктор Георгиев е един от най-известните пластични хирурзи у нас и е мъж на позабравената естрадна звезда Елвира Георгиева.