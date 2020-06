Вижте сватбата на Росица Пейчева

Народната певица Росица Пейчева каза заветното "Да" на любимия си Николай Петров. На 31 май двойката се врече във вечна вярност, а свидетели на обета бяха гримьорът на звездите Борислав Соколов, по-известен като Мис Бони и голямата фолклорна изпълнителка Данка Цветкова. Щастливото събитие се проведе в Асеновград. Първо младоженците сключиха църковен брак, а после празнуваха в хотелски комплекс "Чифлика" заедно с приятели, близки и колеги.

Кумът Мис Бони първи пусна селфи с булката и младоженеца, а преди минути се включи и с живо видео, от което се вижда как голяма група гайдари свирят, а заедно с тях, с родопско изпълнение се включва и Росица Пейчева - като специален поздрав за всички гости.

За своя първи сватбен танц Роси и Ники избраха вечната песен "I will always love you" на Уитни Хюстън.

Булката, пък изглежда повече от ослепително в красива, дълга бяла рокля и небрежно пусната коса. Сред най-елегантните гости на тържеството е и домашният любимец на семейството - кученце, порода Йоркширски териер. Животното събра погледите със специално ушит за събитието костюм - риза, сако и папионка.

Припомняме, че съвсем скоро Росица Пейчева получи и годежен пръстен. За щастливото събитие съобщи самата тя като публикува снимки, на които е заедно с годеника си Николай Петров, а на един от кадрите показва и елегантното бижу, поставено на безименния пръст на дясната й ръка. Въпреки че Роси Пейчева е на 46 години, тя доказа, че никога не е късно да намериш щастието.

снимки: мис бони фейсбук

източник:Трафик нюз