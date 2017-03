Глобалният феномен TED идва в българската столица с гарантиран “Уау!” ефект, игри, подаръци, мрежа за връзка между различните видове бизнес и между бизнеса и клиентите, както и коктейл.



Серина Уилямс и Гари Каспаров идват в София. На големия екран поне. Двете абсолютни знаменитости са част от конференцията TED, която се провежда в края на април във Ванкувър и се излъчва по кина в цял свят, включително България. И тъй като билетите за едноседмичното събитие в Канада на цена от 8500 долара нагоре бяха купени още през есента на 2016-а, най-добрата алтернатива изглежда да го видим ексклузивно в Cine Grand, Sofia Ring Mall.

На 25-и, 26-и и 30-и април публиката ще се срещне с футуристи, учени, артисти, знаменитости – както на големия екран, така и на живо сред гостите. Три различни събития в рамките на една седмица включват нестандартни възможности за мрежа за връзка между различните видове бизнес и между бизнеса и клиентите, отличен коктейл, изпълнения на живо, кратки лекции в стил TED по време на коктейла и, разбира се, самата сателитна прожекция на TED.

На Opening Night на 25 април ще видим световния шампион по шахмат Гари Каспаров и:

* бандата OK Go – те са онези, чийто видеоклип на „Upside Down & Inside Out” беше споделян вирално в социалните медии, нали се сещате?

* гуруто на продуктивността Тим Ферис – същият, който описва идеята си за 4-часова работна седмица в книга и който научава нов език в помощта на 5 изречения,

* Лаура Галанте – анализатор по темите на киберсигурността, говорила по CNN за възможността Русия да стои зад хакерските атаки около президентските избори в САЩ,

* и други…

На Prize Session на 26 април ще видим тазгодишния победител от TED д-р Радж Пунджаби, награден с 1 млн. долара за хуманитарната си дейност, и:

* Серина Уилямс, богинята на тениса,

* Гейл Кинг – журналист, водеща на сутрешния блок на американския канал CBS и близка приятелка на Опра Уинфри,

* Танцьорът Lil Buck – от онези хора, които правят с тялото си всичко, което поискат и което ние, обикновените, дори не си представяме, че е възможно,

* Изненадващ гост, личност от световно значение – така TED обявяват единия от лекторите за втората сесия 26 април. Не е Илън Мъск.

* и други…

Серина Уилямс

Гейл Кинг

На Highlights Session на 30 април ще видим най-доброто от седмицата и…

* …една догадка: бяхме сигурни, че Илън Мъск, модерният гений зад луксозните електромобили Tesla и програмата за откриване на нови светове в космоса, Space X, ще е сред лекторите. И се оказахме прави. Той е лектор на една от сесиите, които няма да се излъчват по кината… но пък сме сигурни, че неговата лекция ще бъде сред най-добрите и ще влезе в Highlights Session на 30 април. Дано и за това сме прави.

Отказваме да развалим изненадата и да ви кажем кого ще видите сред публиката на живо. Но ще е добро. Много добро. И различно от обичайните изпълнители, които виждаме по „светски“ събития. Защото това не е лайфстайл или светско събитие, а такова за мислещи хора, които искат да чуят нещо ново и полезно за тях. SPA за мозъка.