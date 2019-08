Внимание: номите пристигат!

Ново издание на „Масклин“ (ИК „Сиела“) – първата книга от знаменитата „Трилогия за номите“ на Тери Пратчет – долетя във всички книжарници Отвънка! Любимите на хиляди читатели по света номи се завръщат на български в блестящия превод на Светлана Комогорова-Комата, за да ни вкарат в шантави приключения и да ни разсмеят от сърце по начин, който само героите на сър Пратчет умеят.

След „Последният герой“ и „Ерик“ дойде ред друга популярна книга на големия Тери Пратчет да излезе в ново издание – романът „Масклин“, който поставя началото на „Трилогия за номите“, известна и като „Бромелиада“.

В Магазина под вехтите дъски на пода съществува цял един свят, за който хората дори не подозират – светът на високите около педя номи. Общоизвестна истина сред номите е, че Арнолд Брос (създаден в 1905) е сътворил Магазина, за да могат те да го обитават, и е постановил: „Всички неща под един покрив“. И всички неща за миниатюрните номи наистина са под покрива на Магазина, докато един ден внезапно при тях не пристига камион, пълен с номи, идващи Отвънка. Вънка, което според живеещите под дъските номи не съществува. Освен че твърдят, че Отвънка е съвсем реално, новодошлите бръщолевят и разни глупости за Ден и Нощ, за Сняг и какви ли не други смахнати легенди. И това далеч не е най-лошата новина! Скоро става ясно, че за Магазина предстои Финална Разпродажба. Заповедите за разрушаване са издадени и нищо повече не може да се направи. Сега съдбините на цялото номечество падат в ръцете на младия Масклин, пристигнал заедно с вънкашните гости. Масклин ще трябва да измисли храбър план, който ще промени представата на всички номи за света…

„Масклин“ излиза в оригинал през 1989 г. Макар сър Пратчет да ни запознава с още по-дребните от номите килимени хора през 1971 г., романът „Килимените хора“ и книгите от „Трилогия за номите“ не са свързани помежду си.

Роденият през 1948 г. в малко селце в графство Бъкингамшър, Великобритания, сър Тери Пратчет е най-продаваният автор на Острова през 90-те години на XX век и едно от най-популярните и обичани имена във фентъзи жанра в световен мащаб. Първият му роман – „Килимените хора“, излиза през 1971 г. в оригинал, а оттогава до сетния си час през пролетта на 2015 г. сър Тери Пратчет пише повече от 100 романа, разкази, описания и допълнителни книги към безкрайно интересните си поредици. Най-популярните му произведения са романите „Килимените хора“ и „Тъмната страна на Слънцето“, както и книгите от поредиците „Светът на Диска“ и „Трилогия за номите“, известна още като „Бромелиада“. За невероятния си принос към литературата Тери Пратчет е удостоен с редица награди – той е офицер на Британската империя от 1998 г. и рицар-бакалавър от 2009 г. за приноса си към литературата. Сред множеството му престижни отличия са още Fantasy and Science Fiction Author of the Year (1994) на Британските книжни награди, медал „Карнеги“ (2001), награда „Локус“ в категория YA (2004, 2005 и 2007) и за най-добра фентъзи книга за възрастни (2008), World Fantasy Award for Life Achievement (2010) и др.