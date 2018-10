VOGUE призна Соня Йончева

Соня Йончева попадна в списъка на индийското издание на Vogue за топ 5 на вдъхновяващите жени по света. Българското сопрано се нареди в класацията до имена като Линдзи Вон, учената Силвия Ърл, тенисистката Гарбине Мугуруса и състезателката по голф Аника Соренстам.



Българската звезда Соня Йончева се утвърди като едно от най-уважаваните имена в света на операта. Тя се е изявявала в някои от най-важните сцени по света, сред които операта Метрополитън, Берлинската опера, Кралската опера и др. Нейните незабравими превъплъщения в култови роли й заслужиха одобрението на критици и публика през годините пише в престижното издание, пише "Монитор".

Сред последните професионални успехи на Йончева е дебютът й в главната роля в „Медея“ по Луиджи Керубини в германската столица. За първи път режисирания от Андреа Брет спектакъл се игра през уикенда, като на сцената в Берлин оперната певица ще се изявява поне до края на октомври. Първата си изява в постановката пък Йончева посвети на Монсерат Кабайе, която издъхна преди дни.



Междувременно една от най-известните ни оперни прими по света отпразнува и четвъртия рожден ден на сина си Матео. Празника тя отбеляза в Берлин, като специално за повода бе взела торта, вдъхновена от култовата сага на „Марвел“ - „Отмъстителите“.Матео е плод на любовта между Йончева и диригента Доминго Хиндоян.

It was Poppea at @SbgFestival In 2006 I sang a baroque piece for first time ever and for William Christie. Thank you dear Maestro, I learned from you to love the music in its pure state and to serve it in the most humble way. Because for the music and art we live our lives pic.twitter.com/JaIdZawNK2