Впечатляващо израелско нововъведение в козметичната индустрия

Най-новата мини-инвазивна технология за подмладяване на кожата Mezotix третира безопасно, бързо и почти без болка кожата на лицето, околоочния контур, клепачите, шията и деколтето. Впечатляващото израелско нововъведение в козметичната индустрия Mezotix (апарат за неаблативен термо-механичен лифтинг) беше представено в Jewel Skin Clinic пред много гости и клиенти.

Това е най-новата методика (без изгаряне на кожата!) за стягане и неоперативен „лифтинг“ на кожата, при която активирането на регенериращите процеси се постига посредством висока температура, интегрирана в кожата чрез титаниев накрайник. Едновременното въздействие на тези технологии предизвиква контролирано загряване в дермата на дълбочина около 300-400 микрона, което води до отделяне на специфични белтъчини. От своя страна те стимулират дермалните фибробласти към производството на повече и нови колагенни и еластични влакна, които обновяват кожата.

За уникалната неаблативна фракционна система с титаниев накрайник разказа Калина Иванова, която е тренер и търговски представител на апарата за България. "Когато ми предложиха Mezotix, ми бяха нужни 9 месеца, за да го проуча и да се убедя във възможностите и резултатите, които постига. Сега, след като работя вече с него, и аз, и моите клиенти нямаме никакви съмнения, че инвестицията си струва", каза Калина Иванова, а в подкрепа на думите си показа богат снимков архив от личния си телефон на мъже и жени, преминали през терапията.

Дамите бяха шокирани от информацията, че апарата третира кожата при температура от 400 градуса, но Калина Иванова бързо ги успокои: "Изгаряне няма, защото апаратът третира роговия слой на кожата, т.нар. "мъртва кожа", съставена от клетки без ядро. Болката е пренебрежима, не даваме обезболяващи, не е необходим период за възстановяване. След процедурата върху обработеното място се препоръчват мезококтейли, серуми на водна основа, хуалуронова киселина и други така наречени хидрофилни форми. След 6 часа може да се нанася и дневен или нощен крем, хидратиращ крем, фондьотен и/или крем със слънцезащитен фактор ако е необходимо

Апаратът е един от малкото, с които може да се третира клепачът - и горен, и долен, което е много чувствителна тема за жените над 35-40 г. „С него като с парна ютия се изглаждат бръчките в различни зони, заличават се белези от акне. Меzotix може да заличава дори родилни белези“, обясни Калина Иванова.

Единственото, което може да спре желаещия да използвате новият метод, е силното слънце. Ако сте се върнали току-що от почивка на морето, ще може да се подложите на процедурите след 2 седмици, а в случай, че това ви предстои - препоръчително е да отложите контакта с апарата.

Гост на събитието беше и талантливата певицата Маги Джанаварова. Тя също не се поколеба да изпробва Mezotix, след което обеща, че това със сигурност няма да е единствената ѝ процедура. 31 годишната Мюзик Айдълка няма все още филъри и ботокс в лицето си, но самата тя, не ги отхвърля категорично: “Разбираемо е, че всички жени искат да изглеждат красиви и максимално дълго да са млади, така че е разбираемо защо се подлагат на всякакви процедури. Аз мисля, че все още нямам нужда, но не бих се поколебала да се възполвам от съвременните методи на козметичната медицина. За сега бих искала да запазя по-дълго естественото си излъчване и за това избрах процедурите, които правят именно това.”

По отношение на тялото си, често преди да снима видеоклип Маги Джанаварова се подлага на гладолечение. “Издържам без да ям до 5 дни. След това следва захранването, много внимавам с него, защото и то е важно.” Певицата вае фигура с фитнес и йога. А най-любимо й е така популярния в момента tapout фитнес. Самата Маги споделя какво е това и защо тя го харесва толкова много и предпочита в последно време: „Програмата се основава на комбинация от кардио и силови упражнения, съчетани с удари от различни бойни спортове. А това, което ми допада най-много е, че този тип тренировки забързва метаболизма и наистина променя тялото до неузнаваемост. Може би най-голямото предимство е, че се развиват всички мускулни групи, без да се дава превес на някоя от тях.“ За да е винаги във форма се е отказала от сладко, тесто и млечни продукти. Спазва и безглутенова диета. “Аз съм привърженик на пескетарианството – яма само риба и морски дарове.” – добавя тя.

В момента певицата подготвя втори проект с рапъра 100 кила, след като първият: “Just the two of us” се радва на голям интерес.