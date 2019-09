Време е за жега – плейметки разгорещяват страстите на круиз

"Древна китайска поговорка казва, че ако дълго седите на брега на реката, ще видите как по нея минават… приятелите ви на яхта с плеймейтки! Вече традиционната забавна лятна игра на любимата Мастика Карнобат, може да ви направи участник в няколко горещи приключения в следващите месеци, подобно на участниците в играта през 2018г.", издават от екипа на Playboy.





Какво ще се случи? Нямаме търпение да разберем. Едно е ясно - част от звездите от миналогодишния конкурс Playmate Of The Year заминават за гореща почивка с круиз из Бяло море. Изкусителните Несрин, Дениз, Жанета Осипова, Валерия и Светлана, които съблазняват и разтапят страстите от 3D етикетите на Мастика Карнобат ще придружат и победителите в лятната игра на напитката, която е екзотична почивка в повече от ВИП компания.



Трима късметлии ще спечелят голямата награда и ще могат да се насладят на тази мечтана разходка с лодка. "Ние вече си го представяме… яхта, плеймейтки, ледено студена напитка, мамеща с кристали в чашата и едно необятно Бяло море… Ау! За да не останете само с мечтите си, а да качите снимки и във Фейса, така че всички да разберат, къде сте били – не се колебайте и се включете в играта!



И не си мислете, че Playmate изненадите свършват до тук, защото ако е така определено имате нужда от една ледена Мастика Карнобат, за да се освежите. Вземете от лимитираната серия, защото освен круиза, може да станете и горд притежател на VIP покана за финала на Playmate Of The Year 2019, когато на 1-ви ноември в Мегами, х-л Маринела, София, ще бъде обявена и победителката за 2019-а година.", издават още от екипа на Playboy.



Та, не стойте на брега на реката, а се включете в играта, защото поканите са само 20, а късметлиите, които ще се возят на яхта 3!