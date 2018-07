Washington Post класира българското вино PIXELS сред най-добрите летни напитки

Виненият автор на Washington Post Дейв Макинтайър включи българско вино в селекция за най-разхлаждащи напитки това лято. Става дума за PIXELS, което се произвежда от New Bloom Winery от екзотичния за България сорт Глера. То намери място заедно с три американски и едно южноафриканско вино. Дегустацията на вината бе организирана от Grapes & Barley, които реализират вината на New Bloom Winery в 23 американски щата.



В описанието за PIXELS Глера американският автор споделя: „всяка седмица трябва да включва и празнуване. Глера е сортът за Просеко – в този случай отглеждан в България и с малко повече тежест и богатство на вкуса отколкото в италианския модел. Прекрасно и освежаващо, с вкусове на бели плодове“. Дейв Макинтайър пише за вина от години, има богата експертиза и познава в дълбочина спецификите на винената индустрия. “Рецензията на Washington Post е поредното доказателство, че в България се правят качествени продукти, които не отстъпват дори на наложените световни лидери. Това е добра новина за имиджа на целия бранш“, коментираха от New Bloom Winery.



PIXELS Глера е в специална олекотената ЕКО бутилка, а ZORK тапата за многократна употреба демонстрира най-новите технологии в затварянето на пенливи вина. Тапата запазва свежестта на мехурчетата продължително време. Иновацията е особено удобна за заведения, като дава възможност на ресторантьорите да предлагат пенливо вино на чаша.

Винената серия PIXELS е кръстена на най-малкия елемент в графичното изображение, а слоганът й е с „внимание във всеки детайл“. PIXELS са изцяло едносортови вина. Винарната New Bloom е популярна на пазара и с марките Verano Azur, Face-to-face (F2F) и едноименната New Bloom. Работи с близо 6000 дка собствени лозови масиви в Тракийска низина, а самата изба се намира в Съединение. Вината й се продават успешно в 20 държави от целия свят. Статията на Washington Post е поредното признание за винената серия PIXELS и New Bloom Winery зад oкеана. Тя вече има златни медали от Los Angeles International Wine Competition. Тази година на „световното по вино“ – Concours Mondial de Bruxelles розето PIXELS бе отличено със златен медал.

Цялата селекция на Washington Post може да прочетете тук: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/food/pop-the-top-on-this-7-wine-plus-4-more-for-summer-sipping/2018/06/01/92b12c86-637f-11e8-a768-ed043e33f1dc_story.html?noredirect=on&utm_term=.83211d2a1ce6