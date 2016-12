W.A.S.P. идват в България за "Rock In The Wine Valley"

Вече е ясна и първата световна група, която ще е част от рок фестивала в долината на виното.



Легендите от W.A.S.P. идват в България в състав Блеки Лоулес (вокал/китара), Дъг Блайър (китара), Майк Дуда (бас) и Майк Дупке (ударни инструменти).

W.A.S.P. добиват своята скандална популярност още през 1982-а година, когато пият кръв на сцената и замерят публиката със сурово месо. Групата идва със статута на легенди от рок сцената на Лос Анджелис, от която са и Van Halen, Mötley Crüe, Guns N' Roses и много други. Групата е продала над 12 милиона копия от албумите си, а последният им 15-ти студиен албум, „Golgotha“ беше издаден през Октомври, 2015-а година. „Този албум е почит към 70-те. Дълго време не го виждахме, защото работим всяко парче по отделно. Със сигурност има много и от 80-те и 90-те“, разказва вокалът Блеки.

„W.A.S.P са истински рок динозаври, които не спират да правят нова музика и това е една от причините да изберем именно тях за един от хедлайнерите на фестивала. Правят страхотно шоу, което очакваме да направят и при нас“, споделя Александър Алексиев, управител на Мидалидаре.

„Rock In The Wine Valley” ще се проведе на 9, 10 и 11 юни 2017-а година. Билетите са вече в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, THE MALL, Книжарници Ориндж, Офис 1, Билетен център на НДК, Технополис, Български пощи. Цените на билетите за целия фестивал са:

- 70 лева (редовна цена) - до 31 май 2017г.

- 80 лева (last minute) - от 01 до 11 юни, 2017г.

Организаторите пускат първите 500 билета на промоционална цена от 55 лева, валидни за всички дни на фестивала.