Яко кръшкат на Клои Кардашиян

Спортистът Тристан Томпсън отново беше хванат да изневерява на половинката си – риалити сензацията Клои Кардашиян. Случката датира от миналата седмица, когато той купонясва в Лос Анджелис без звездата от Keeping Up With The Kardashians . „Тристан и едно момиче си говориха и флиртуваха през цялата вечер. Те се пипаха и ръката му стоеше на дупето й“, издаде очевидец пред сп. Us Weekly.

Клои иска отново да е бременна

Същата вечер папараци уловиха Томпсън да излиза от клуба, прегърнал две момичета. След като видял фотографите обаче баскетболистът е оставил компанията и е избягал с колата си. Близък до Клои заяви, че тя отново би му простила. „Тя вярва на всяка негова дума. Ще останат заедно. Тя дори ще се премести с него в Кливланд за новия сезон на НБА“, допълни източникът.

Припомняме, че броени дни преди Кардашиян да дари Тристан с дъщеря, той беше хванат в изневяра. През април излязоха негови снимки и видеа с друга жена, които сочат много повече от приятелски отношения. Миналата година той направи стъпка встрани с още две други момичета.