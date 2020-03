За Бела Хадид или Селена Гомес пее The Weeknd

На поп сцената пеенето за бившите се разпространява бързо и взема нови жертви. Този път активна страна е The Weeknd. След като Селена Гомес пусна цял албум за Джъстин Бийбър, сега другият й известен бивш щурмува с нов албум. В него Абел Тесфайе, както е истинското име на аренби звездата, си излива душата по адрес на жена, с която се е разделил. Май това е именно Гомес, предава Misbloom.bg.



В новия албум на Абел “After Hours” има песен, наречена “Save Your Tears” и именно в нея има ясна препратка към изпълнителката.



Текстът започва с “Видях те да танцуваш в препълнена стая” – а “Crowded Room” (Препълнена стая) е песен на Селена.



Ето и част от текста на парчето на The Weeknd:



I saw you dancing in a crowded room

You look so happy when I’m not with you

But then you saw me, caught you by surprise

A single teardrop falling from your eyes



I don’t know why I run away

I make you cry when I run away



You could’ve asked me why I broke your heart

You could’ve told me that you fell apart

But you walked past me like I wasn’t there

And just pretended like you didn’t care



Двамата изглеждаха влюбени и ни бяха сред любимите секси двойки. Но връзката им продължи само 10 месеца, преди Селена да се върне при Джъстин Бийбър, с когото след това се раздели за пореден път… После Джъстин се върна при бившата си Хейли Бийбър, Абел се върна при бившата си Бела Хадид… Да, знаем, драмата е голяма.



Сега в цялата каша феновете не знаят дали парчето е наистина за Селена Гомес. Или пък е посветено на Бела Хадид, с която аренби звездата скъса отново миналия август.



В Туитър валят призиви от фенове на The Weeknd да разкрие за коя от двете е написал песента, но засега Абел мълчи. Знаем със сигурност, че пеенето за бивши категорично се заформя като отделен музикален жанр и че можем да очакваме нова порция скоро!