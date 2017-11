Марката на Виктория Бекъм беше оценена на 100 милиона паунда, съобщи The Financial Times. Това се случва след инвестиция в размер на 30 милиона паунда, направена от Neo Investment Partners. Така частната компания ще придобие малка част от акциите на Victoria Beckham Ltd.



Финансовата инжекция ще бъде използвана за финансирана и разгръщане на електронната търговия на марката на Бекъм, която продава дрехи, обувки, очила и аксесоари.



Модната линия на Виктория Бекъм разполага с два собствени магазина в Лондон и Хонг Конг. През 2015 г. компанията отчете загуби в размер на 4.3 милиона, пише lifestyle.bg

снимка: instagram