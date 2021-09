Защо Джак Никърсън се затвори у дома?

Никой не е виждал Джак Никълсън от година - актьорът не се е появявал на публични места, а причината за това е, че страда от тежка деменция, пише RadarOnline.

Живата легенда прекарва "тъжни дни" по думите на близките му в иначе огромното си имение в Бевърли Хилс, в което има четири спални, три бани, на общо 3300 кв метра.

"С Джак сме приятели от години, мога да кажа, че той не излиза изобщо от дома си вече. Физически се справя горе-долу, но умът му сякаш го няма. Синът му Рей и дъщеря му Лорейн се грижат за него, те живеят в съседство", казва негов близък, пожелал анонимност пред медията. Той допълва, че общността в Мълхолланд Драйв е доста сплотена и всички се притесняват за него.

"Много е тъжно да видиш такъв супер талантлив актьор, като Джак, да се изключи по този начин", конститира още източникът. От известно време се говореше, че звездата от "Полет над кукувиче гнездо" никак не е добре със здравето и затова и се е "пенсионирал" от Холивд.

84-годишният актьор е видян за последно на публично място преди година. На 7 януари 2020 г. той присъства на мач между Los Angeles Lakers и New York Knicks. Последният филм, в който Никълсън се появи, беше романтичната комедия от 2010 г. "How do you know" с участието на Рийз Уидърспун и Оуен Уилсън.