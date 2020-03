Защо "Евровизия" не ни уважава?

Като проява на неуважение – така композиторът Борислав Миланов определи решението на Европейския съюз на радио и телевизия да забрани държавите да се представят със създадените вече песни на следващата Евровизия. Като цяло 80% от авторите на песните, продуцентите, компаниите и издателите са разочаровани.

Всяка страна трябваше да има избор дали да използва същата песен или не, като впоследствие сама поеме рисковете от това свое решение“, категоричен е Миланов, който традиционно участва в екипа по създаването на родните музикални творби за Евровизия. Тази година освен че запретна ръкави рамо до рамо с Виктория Георгиева, той и неговата компания Symphonix стоят още зад германската песен Violent Thing, работили са и по предложението на Малта - All Of My Love.

Миланов обясни, че всички държави са имали срок до 9-и март да „предадат“ своите творби, за да могат те да бъдат публикувани в YouTube канала на Евровизия. „Почти всички автори и продуценти никога не биха публикували произведенията си така при други обстоятелства, а щяха да ги представят по различен начин“, добавя още Миланов. Той е разочарован, че Европейският съюз за радио и телевизия е пренебрегнал факта, че Евровизия е песенен конкурс, а голяма част от авторите на въпросните песни остават в неизгодно положение след така взетото решение.

"Вложили сме толкова много вече, а нямаме никаква защита на работата ни", заключи още той. Припомняме, че в края на миналата седмица Виктория Георгиева потвърди, че ще представи България на Евровизия през 2021 г. Според обявения регламент на конкурса обаче тя няма да може да изпее набиращата популярност Tears Getting Sober, предава Монитор.