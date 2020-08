Защо се извини Зоуи Салдана?

Актрисата Зоуи Салдана се извини за превъплъщението си в образа на певицата Нина Симон в биографичния филм за нея от 2016 г., съобщи BBC. Звездата от "Марвел", която е с доминикански и пуерторикански произход, бе с изкуствен нос и тежък тъмен грим във филма. Наследниците на певицата отказаха да одобрят лентата, а дъщерята на Симон критикува кастинга.

В интервю, излъчено в Инстаграм, Салдана каза: "Не трябваше да играя ролята на Нина. Трябваше да направя всичко по силите според възможностите, които имах преди десет години. Те бяха различни, но все пак имах такива. Трябваше да направя всичко пи силите си, за да бъде избрана чернокожа жена, която да изиграе ролята на една изключително перфектна чернокожа жена".

На Фейсбук страницата на певицата през 2012 г. дъщеря ѝ Симон Кели написа: "Обичам Зоуи Салдана, всички обичаме Зоуи. От "Аватар" до "Колумбиана" - гледала съм по няколко пъти всички тези заглавия. Но не всеки проект е за всекиго. И зная какво би помислила майка ми. Просто не разбирам", гласят думите ѝ.

Продукцията "Нина" бе иронизирана от критиката и има рейтинг от едва два процента на сайта "Ротън томатоус". Салдана, която е звезда в "Пазители на галактиката" и в два филма от поредицата на "Марвел" - "Отмъстителите", каза, че Симон "заслужава нещо по-добро". "Тогава си мислех, че имам право да изиграя ролята, защото съм чернокожа. И аз съм. Но това е Нина Симон. А Нина е имала живот и пътешествие, което трябваше и трябва да бъдат почетени до най-специфичния детайл, защото тя бе личност на специфичните детайли. С това казвам - съжалявам, много съжалявам. Днес разбирам нещата по-добре и никога няма да повторя тази грешка", заяви тя.

Нина Симон, която почина през 2003 г., бе певица и известен активист за граждански права. Сред най-известните ѝ песни са "Feelin' Good", "I put A Spell On You" и "I Loves You, Porgy". Извинението на Салдана за ролята ѝ в биографичния филм за Симон бележи промяна в предишните ѝ коментари, с които защитаваше изпълнението си във филма, пише БТА. През 2013 г. тя каза пред сп."Латина": "Вижте, щом Елизабет Тейлър може да изиграе Клеопатра, аз мога да изиграя Нина - съжалявам. Няма значение колко критики ще отнеса за това. Ще почитам и уважавам своята чернокожа общност, защото такава съм и аз."

"Нямате представа коя съм аз. Аз съм чернокожа. Отглеждам чернокожи мъже. Така, че не си и помисляйте, че можете да ме гледате и да се обръщате към мен с такава надменност", каза Салдана в друго интервю за сп."Алюр" през 2016 г.