Жена изхвърли Лео Бианки от MasterChef

За първи път жена влиза сред журито на MasterChef. Една от дамите с най-голямо международно признание, готвач на знаменитости, собственик на ресторант и кулинарен консултант - българката Силвена Роу - е новият член на журито на MasterChef България по bTV. Тя ще се присъедини към екипа на Chef Андре Токев и Chef Петър Михалчев в петия сезон на най-гледаното кулинарно шоу, което ще стартира в ефир през пролетта на 2019 г. Лео Бианки остава в семейството на bTV, като съвсем скоро ще започне своя авторска седмична рубрика в най-гледаното сутрешно токшоу „Преди обед“.

За мен обаче е време да покажа моята гледна точка към добрата храна и „вкусния“ живот, затова съм щастлив да направя следващата крачка – с моя авторска рубрика. Тя ще надгради готварските формати, ще позволи на зрителите да погледнат на кулинарията от различни ъгли, а на мен – да я представя през погледа на приятели от различни професии и националности. Това ще ми даде възможност и да отделям повече време за семейството и ресторантите ми“, коментира Лео Бианки.

Той очевидно ще трябва да конкурира готвачите на Гала, които всеки ден малко преди 12 въртят супи и десерти в конкурентното на „Преди обед” предаване по Нова „На кафе”. Силвена Роу се нарежда сред топ готвачите във Великобритания, където успешно открива високо оценения от критици ресторант Quince в The Mayfair Hotel's. Тя е автор на шест от най-продаваните кулинарни книги. Популярна е сред широката публика в Европа и с участието си в множество кулинарни предавания, като Saturday Kitchen и Keep Cooking and Carry On по BBC, Time Machine Chefs по ABC, This Morning по ITV, Good Food Live и My Kitchen по UKTV Food.

Феноменът Силвена Роу, готвач, телевизионна личност и писател, е съчетание на много и различни компоненти. Родена е в България, а романтичният и бохемски подход към живота и кулинарията на баща й посяват семената, които оформят нейната личност. Едно нейно пътуване до източно-средиземноморските й корени, за да проучи гастрономията на Османската империя, е нейното вдъхновение да напише бестселъра си Purple Citrus and Sweet Perfume.