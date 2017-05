Истинско земетресение предизвика вчера конкурсът Playmate All Stars, посветен на 15-годишнината на Playboy България.

Трус с магнитуд малко над 2 по скалата на Рихтер (епицентърът е бил близо до Велинград) разлюля България, докато в столичния клуб Mеgami най-горещите жени в държавата ни се готвеха да предизвикат истински еротичен разлом помежду си – противно на очакванията не Николета Лозанова, а Златка Димитрова бе обявена за плеймейтка на плеймейтките за всички времена по време на финала на шоуто Playmate All Stars.

След онлайн гласуване на сайта на Sportal.bg стана ясно кои са момичетата, променили сънищата на българските мъже през последните 15 години.

15-те хубавици, събрали най-много гласове, взеха участие във финала на Playmate All Stars – събитие, което само по себе си предизвика фантазии, мераци и истински ужас сред дамската аудитория.

Тя се видя принудена да се яви в клуба в пълно бойно снаряжение – скъпи рокли, токчета, червила, букли, чанти и т.н. - бяха струпани в тоалетни и гримьорни преди старта на шоуто – но пък ефектът от суетнята си заслужаваше.

Не е докрай ясно дали мъжката аудитория обърна някакво внимание на всички дамски детайли с изключение на няколко чифта бедра и дузина деколтета, но пък момичетата внимателно свериха вкус, тенденции и моден хъс една с друга, оглеждайки всеки сантиметър от суетата на конкуренцията.

И все пак - през тази вечер всички бяха богини, а за да няма сърдити и съмнения за подкупно жури (обективността е невъзможна, когато пред теб стоят 15 от най-горещите жени на България), организаторите на конкурса бяха решили победителката да се избере от истински другарски съд.

Всяка от 15-те топ плеймейтки получи бял лист и молив, на който трябваше да напише името на момичето, което според нея заслужава почетното звание Best of the Best.

Така Черната Златка – която явно е любимка на колежките си, измести от първото място Николета (залаганията бяха на нейна страна до последно) и стана номер едно по време на конкурса. А шоуто определено си заслужаваше.

От панаира в Елин Пелин, по време на който се разбра, че е имало и бой и секс, до женската виагра и Мартина Вачкова в ролята на кака Сийка, която смело се опитваше да позагърне плеймейтките защото... "Малии – всичко ви е навън, ама няма ли да настинете така бе момичета?“ - сценарият предложи истински поводи за закачки и смях.

В него се оказаха забъркани и няколко плеймейтки с грип, кални борби между жени и игра с ... топки. Е, все пак - сигурни сме - плажни. Вече мечтаем за лято, а Любен Дилов обяви, че съвсем скоро стартира ново лятно плажно шоу, което ще бъде повече от любопитно. И ще има кучки. Гаранция.



