Вече се знае дали Кейт Мидълтън и принц Уилям очакват момче, или момиче. Вчера кралското семейство разпространи коледната снимка на Кейт, Уилям и двете им деца. На кадъра херцогинята е елегантна и стройна, а бременността й съвсем не личи, въпреки че е напреднала.

Много хора предполагат, че тази снимка по скрит начин издава пола на бебето. Тя е свързана с цвета, в който са облечени всички.

"Защо не са облечени в червено или зелено, а точно в синьо? Май вече знаем какъв ще е полът на бебе номер 3", пише потребител в Туитър.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The image features on Their Royal Highnesses' Christmas card this year. The photograph was taken earlier this year by @ChrisJack_Getty at Kensington Palace. pic.twitter.com/p8jm6zDfl0