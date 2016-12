Айшвария Рай е индийска актриса и носителка на титлата „Мис Свят“ за 1994 година, смятана е за една от най-красивите жени на света.

Айшвария е и едно от най-големите имена на Боливуд и е една от най-скъпоплатените актриси.

Освен в индийското кино тя се е снимала и в няколко американски и европейски продукции, сред които е "Последният легион" /2007г./, където си партнира с носителя на "Оскар" Колин Фърт.

*Нека видим как се е променила Айшвария през годините

Участвала е в: Iruvar, Jeans, Taal, Mohabbatein, Hum Tumhare Hain Sanam, Shakthi: The Power, Khakee, Raincoat, Bride & Prejudice, The Mistress of Spices, Provoked: A True Story, Dhoom:2, Jodhaa Akbar, The Pink Panther 2 и други.

*Айшвария печели конкурса „Мис Свят“ през 1994

* Iruvar (1997)

*''Chokher Bali'' (2003)

*''Bunty Aur Babli''(2005)

*''Dhoom'' (2006)

*''Provoked'' (2007)

*''The Last Legion'' (2007)

*''Jodhaa Akbar'' (2008)

*''Robit'' (2010)

Родена в семейството на Кришнарадж Рай, инженер и на Вринда Рай, писателка. Нейният брат Адитя Рай е продуцент.

*Айшвария Рай като бебе, дете и тийнейджър

Досега Айшвария Рай е имала връзка с актьорите Салман Хан и Вивек Оберой. В началото на 2007 се сгоди за актьора Абишек Бачан, за когото се омъжи на 20 април същата година.

*Айшвария Рай с Абишек Бачан на сватбената си церемония (2007)

*Айшвария Рай с майка си и Абишек (2011)

През 2011-та актрисата му роди момиченце.

В момента се вихри скандал около актрисата - феновете й я обвиняват, че е прекалено дебела, което се случва само половин година след раждането на дъщеричката й.

Според изказвания из форумите звездата имала задължение към своите почитатели да изглежда ослепително и била длъжна да отслабне веднага след раждането, като Виктория Бекъм, Бионсе и Анджелина Джоли.

Скандалът около Айшвария дори предизвика масова полемика в Индия за това как трябва да изглеждат жените след раждането.

*2012