Ан Джаклин Хатауей е американска актриса.

Родена е на 12 ноември 1982 г. в Ню Йорк, но израства в Ню Джърси.

Има доста смесен произход - във вените й тече френска, ирландска, германска и американска кръв.

Прави своя дебют през 1999 в телевизионния сериал Get Real, но първата ѝ значима роля е в продукцията на Дисни ''Дневниците на принцесата'' (The Princess Diaries, 2001).

*Нека видим как се е променила Ан през годините

Участва с главна роля и в ''Дневниците на принцесата 2'' (The Princess Diaries 2: Royal Engagement, 2004) и ''Омагьосаната Ела'' (Ella Enchanted, 2004).

*Ан като дете и тийнейджър

Режисьорът Гари Маршал сравнява играта на Хатауей с тази на Джулия Робъртс, Джуди Гарланд и Одри Хепбърн.

*The Princess Diaries (2001)

*The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)

*Ella Enchanted (2004)

През 2005 променя имиджа си и започва да участва в друг тип филми като: ''Планината Броукбек'' (Brokeback Mountain, 2005), Havoc (2005) и ''Дяволът носи Прада'' (The Devil Wears Prada, 2006), в който опонира на Мерил Стрийп.

*Havoc (2005)

*Brokeback Mountain (2005)

*The Devil Wears Prada (2006)

Получава номинация за Оскар за ролята си в „Рейчъл се омъжва“ (Rachel Getting Married, 2008).

*Rachel Getting Married (2008)

През 2010 г. изиграва ролята на Бялата кралица във филма на Тим Бъртън ''Алиса в страната на чудесата'' (Alice in Wonderland, 2010). Там Ан си партнира с Джони Деп и Хелена Бонам Картър.

*Alice in Wonderland (2010)

Последният й филм е "Черният рицар: Възраждане" (The Dark Knight Rises, 2012), където играе Жената котка.

*The Dark Knight Rises (2012)

Може да я гледате още в: One Day (2011), Family Guy (TV series, 2010-2011), Love and Other Drugs (2010), Valentine's Day (2010), Bride Wars (2009), Passengers (2008), Get Smart (2008), Becoming Jane (2007), Nicholas Nickleby (2002), The Other Side of Heaven (2001) и др.

През ноември 2011 Ан се сгоди за актьора Адам Шулман, с когото започна връзка през ноември 2008-ма.

*Ан и Адам