Анджелина Джоли Войт е американска актриса и режисьор.

Родена е на 4 юни 1975 година в семейството на американския актьор Джон Войт и френската актриса Маршелин Бертран.

Родителите ѝ се развеждат, когато тя е едва на година.

Има трудно и бедно детство, отрано заживява самостоятелно. Започва да работи като модел, когато е на 14 години, основно в Лос Анджелис, Ню Йорк и Лондон.

През това време участва в няколко музикални клипа, като например на Лени Кравиц ("Alta Marea"; 1991), Antonello Venditti ("Alta Marea"; 1991), Jeff Healey ("Lost in Your Eyes"; 1992), The Lemonheads ("It's About Time"; 1993) и Meat Loaf ("Rock & Roll Dreams Come Through"; 1993). На 16-годишна възраст изиграва първата си роля в театъра.

На 28 март 1996 г. се жени за британския актьор Джони Лий Милър, с когото се запознава по време на снимките на филма „Хакери“ (развеждат се на 3 февруари 1999 г.).

През 1997-2000 година прави големия си пробив в киното с филми като „Джия“, „Колекционерът“, „Луди години“, „Да изчезнеш за 60 секунди“.

За касово най-успешни се смятат последвалите две части на „Похитители на гробници“ (Tomb Raider) в които играе героинята от едноименната компютърна игра, Лара Крофт.

На 5 май 2000 г. се жени за актьора Били Боб Торнтън (развеждат се на 27 май 2003 г.).

През 2002 г. официално се отказва от презимето на баща си.

От 2005 г. живее с партньора си от „Господин и госпожа Смит“, Брад Пит, от когото на 27 май 2006 г. ражда момиченце в Намибия, Шайло Нувел, а на 12 юли 2008 г. ражда в Ница близнаците Вивиан-Маршелин (момиченце) и Нокс-Леон (момченце). Другите им деца са осиновени, всички носят фамилията Джоли-Пит: Мадокс Чиван (род. на 5 август 2001 г. в Камбоджа), Захара Марли (род. на 8 януари 2005 г. в Етиопия) и Пакс Тиен (род. на 29 ноември 2003 г. във Виетнам).

Неколкократно Анджелина е потвърждавала своята любовна връзка с Джени Шимицу от времето когато двете снимаха ''Foxfire''.

Известна е с активната си позиция и благотворителните си акции по ред наболели хуманитарни въпроси (например образованието и изхранването в Африка). От 2001 г. е пратеник на добра воля на Агенцията за бежанците на ООН. Носител на Оскар за филма "Луди години", на три Златни глобуса и други призове.

В момента подготвя сватбата си с актьора Брад Пит. Въпреки че са заедно от 7 години, двамата решиха чак сега да сключат брак.

