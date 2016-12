Певицата Бионсе бе провъзгласена за най-красивата жена на годината от сп. People. Знаменитости като София Вергара, Чарлийз Терон и Катрин Мидълтън останахa след нея в класацията.

Освен това тази година красавицата има още един голям повод за радост. Тя се сдоби с детенце от съпруга си Jay-Z през януари. Двамата кръстиха малкото момиченце Блу Айви.

Решихме днес да ви припомним пътят на певицата до голямата слава и да ви покажем как се е променила визията й през годините.

Бионсе е родена на 4 септември 1981 в Хюстън, Тексас. Имала склонност към музиката още преди да проговори. Като малко момиче надпявала всеки, включително и в църковния хор. След това започнала уроци по оперно пеене.

*Бионсе като дете

На 8-годишна възраст отива на прослушване за детска дамска музикална група и година по-късно вече е в състава на Destiny's Child. През 1997 момичетата издават първият си сингъл, "No, No, No", който става мултиплатинен. След 3 награди "Грами" и 4 успешни албума групата се разпада през 2006 г.





*Destiny's Child

Бионсе опитва да се изявява соло още през 2003-та с албума си Dangerously in Love, който оглавява класациите за жанровете R&B и поп в САЩ, както и главните класации в Канада и Великобритания. Малко преди да издаде албума си прави хит с Jay-Z -"Bonnie and Clyde '03 и започва любовна връзка с рапъра. Прави и дебют на големия екран с появата си в "Austin Powers". Кариерата й тръгва стремглаво нагоре. През 2004-та Бионсе взима 5 награди Грами.

*Бионсе и Jay-Z

Участва в реклами на L'Oreal и Pepsi, а също така и в музикалната комедия "The Fighting Temptations". През 2001 става първата афроамериканка, спечелила ASCAP Pop Songwriter на годишните награди. През 2003 печели наградите на Radio Music, MTV Europe Video Music и Billboard и др. №1 е в 100 Hottest Hotties на VH1. Тръгва на турне "Dangerously in Love World Tour".

През 2006-та пуска албума си B'Day, които също дебютира под номер едно с продадени над половин милион копия за първата седмица! Албумът е представен от сингъла "Deja Vu", с участието на Jay-Z. следва сингълът "Ring the alarm". Участва в спечелилия Оскар филм "Dreamgirls".

Следва супер успешно турне в цял свят, а по-късно и дует с Шакира, озаглавен "Beautiful Liar".

*Шакира и Бионсе

През ранната 2008 Бионсе започва записите за третия си солов албум "I am... Sasha Fierce", които продължават близо година. През това време Бионсе участва в два филма - "Cadillac Records" и "Obsessed".

"I Am... Sasha Fierce" се превръща в третия ѝ пореден солов албум, завоювал челните места в класациите по продажби - само за седмица албумът продава над милион копия. "If I were a Boy" и "Single Ladies" са първите два сингъла, които окупират радио ефира.

През 2008 г. тя открива и собствена модна линия House of Dereon - кръстена на баба й и се омъжва за Jay-Z.

През април 2009 започва турнето си "Beyoncé's I Am... Tour". През 2010-та се появява в класациите на VH1 "Стоте най-велики артисти на всички времена" и "Стоте най-велики жени в музиката".

През 2011-та певицата обяви, че е бременна и роди първото си дете от Jay-Z - момиченцето Блу Айви през януари 2012-та.

Сега певицата е решила да навакса пропуските в обучението си. Още на 14-годишна възраст Бионсе напуска училище, за да се съсредоточи изцяло върху кариерата си на певица. В момента тя посещава специален образователен комплекс в Ню Йорк, който издава дипломи за средно образование. За тази цел Бионсе ще трябва да мине пет теста – по четене, писане, наука, математика и социални предмети.

Вижте и едно страхотно видео на Бионсе, с едни от най-интересните моменти от живота й: