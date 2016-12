Бритни Джийн Спиърс е американска поп-певица. Родена е на 2 декември 1981 г. в Маккомб, Мисисипи и е отраснала в Кентууд, Лузиана.

Тя е една от най-продаваните певици за всички времена, с над 100 млн. продадени копия на албуми и 98 млн. продадени сингли.

Нейният първи албум "Baby One More Time" е един от най-продаваните дебютни албуми.

*Нека видим как се е променила Бритни през годините

Става известна с участието си в детския New Mickey Mouse Club в сезоните му от 1993 и 1994 г., а сред колегите ѝ там са Джъстин Тимбърлейк, Кери Ръсел и Кристина Агилера.

*Бритни като дете

Има двама сина - Шон Престън и Джейдън Джеймс, от брака ѝ с Кевин Федърлайн. През юни 2007 година тече развод на певицата със съпруга ѝ, който по-късно иска попечителство над децата, поради пристрастеност на певицата към наркотици. През ноември 2007 г. Бритни е приета в психиатрична клиника, където се лекува от наркотичната пристрастеност. Днес тя е в добро здравословно състояние и се грижи за децата си. Сгодена е за Джейсън Трауик. Ако всичко е наред до сватбата й с Джейсън, Бритни ще сложи халката за трети път. През 2004 г. тя се омъжи за Джейсън Александър, като бракът им трая само 55 часа, а същата година певицата мина под венчило и с Кевин Федърлайн, с когото по-късно се разведе.

*Бритни с Джейсън Александър

*Бритни с Кевин Федърлайн

*Бритни, Джейсън Трауик и двамата й сина от Кевин Федърлайн - Шон Престън и Джейдън Джеймс

До момента Бритни има 7 издадени албума: "...Baby One More Time" (1999), "Oops!...I Did It Again" (2000), "Britney" (2001), "In the Zone" (2003), "Blackout" (2007), "Circus" (2008), "Femme Fatale" (2011).

*1998

Взима участие и в няколко филма сред които: Ruthless (Безскрупулният) 1990, Longshot (Далечен Изстрел) 1999, Austin Powers in Goldmember (Остин Пауърс в Златния член) 2002, Crossroads (Кръстопът) 2002, Fahrenheit 9/11 (9/11 по Фаренхайт) 2004.

*2000

Прави 7 турнета: Baby One More Time Tour (1999–2000), Oops!... I Did It Again World Tour (2000–01), Dream Within a Dream Tour (2001–02), The Onyx Hotel Tour (2004), The M+M's Tour (2007), The Circus Starring Britney Spears (2009), Femme Fatale Tour (2011).

*2003, 2004

*2008, 2011

Мадона признава Спиърс за поп-принцесата на днешния музикален свят, особено след съвместната реализация на сингъла "Ме Against The Music".

*Бритни и Мадона (2003)

*Бритни и Мадона (2008)

Бритни е и най-продаваната изпълнителка на изминалото десетилетие, а турнето ѝ от 2009 The Circus Starring Britney Spears е петото най-печеливше турне на жена-изпълнител. Певицата бе най-търсеният човек в интернет търсачката Yahoo за 4 поредни години. Тя имаше също така най-много последователи в социалната мрежа Twitter през 2010. Беше рекламно лице на марката за дрехи и аксесоари Candie's. Има звезда на Алеята на Славата в Холивуд - получи я през 2003-та.