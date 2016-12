Дженифър Джоана Анистън е американска филмова и телевизионна актриса.

Тя е родена на 11 февруари 1969 г. в Шърман Оукс, район на Лос Анджелис.

Баща ѝ, гъркът Янис Анастасакис (Джон Анистън), е актьор, известен с ролята си в сапунения сериал „Дните на нашия живот“.

Той сменя гръцкото си име Анастасакис на по-американски звучащото Анистън.

След година, прекарана в Гърция, семейството се връща в САЩ и се установява в Ню Йорк, където баща ѝ печели роля в сапунения сериал „Love of Life“ и по-късно в „Search for Tomorrow“.

През 1985 семейството се премества в Лос Анджелис, където баща ѝ вече се снима в „Дните на нашия живот“.

Дженифър става известна в средата на 90-те и в началото на 2000 с ролята си на Рейчъл Грийн в популярната американска ситуационна комедия ''Приятели'', роля, за която печели Еми, Златен глобус и Наградата на гилдията на актьорите. Първоначално продуцентите искат да я ангажират за ролята на Моника Гелър, но тя ги убеждава да я вземат за тази на Рейчъл Грийн.

На 29 юли 2000 г. се омъжва за секс символа Брад Пит, с когото се разделят в началото на 2005 г.

Снимала се е в над 20 игрални филма и телевизионни поредици. Макар че повечето от филмовите ѝ роли са в комедии като ''Всемогъщият Брус', ''Офис Треска'', ''Хората говорят'', и романтичните комедии ''Завръщането на Поли'' и ''Раздялата'', тя участва и във филми от други жанрове, като например криминалният трилър ''Извън релси''.

Можете да я гледате още в: Леприкон (Leprechaun), Тя е жената! (She's the One), Безсъние (Dream for an Insomniac), Идеалният образ (Picture Perfect), Обект на желание (The Object of My Affection), Железният гигант (The Iron Giant) , Рок звезда (Rock Star), Завръщането на Поли (Along Came Polly), Приятели с пари (Friends with Money), Раздялата (The Break-Up), Марли и аз (Marley & Me), Помощник управителят (Management), Той не си пада по теб ( He's Just Not That into You), Любовта се случва (Love Happens), Отстреляй бившата (The Bounty Hunter), Пълно за празно (The Switch), Жена назаем (Just go with it), Шефове гадняри (Horrible Bosses), Страст към пътешествия (Wanderlust) и други.

В момента се среща с актьора Джъстин Теру.

*Джъстин Теру и Дженифър Анистън

*2000: С Лиса Кудроу и Дейвид Шуимър

*2000: С Брад Пит

*2001: С Брад Пит

*2002: С Брад Пит

*2004: С Брад Пит

*2007: С Кортни Кокс

*С Джъстин Теру

*С Джъстин Теру

