Джесика Мари Алба е американска актриса и секссимвол.

Родена е на 28 април, 1981 г. в град Помона, Калифорния.

Известна е с ролите си в продукциите "Тъмен ангел" (Dark Angel), "Град на греха" (Sin city), "Хъни" (Honey), "Фантастичната четворка" (Fantastic Four) и "Опасно синьо" (Into the Blue).

Алба започва своята телевизионна и филмова кариера, когато е на 13 г. в "Camp Nowhere" и "The Secret World of Alex Mack".

*Нека видим как се е променила Джесика през годините

Става известна със сериала "Dark Angel"(2000-2002), след което продължава развитието си, връщайки се към филмите, като участва главно в екшъни и комедии.

*Джесика като тийнейджър

*1992

*Camp Nowhere (1994)

*"Idle Hands" (1999)

По-късно Алба участва в редица филми сред които Honey (2003), Sin City (2005), Fantastic Four (2005), Into the Blue (2005), Fantastic Four:Rice of the Silver Surfer (2007) и Good Luck Chuck, същата година.

*Honey (2003)

*Sin City (2005)

*Fantastic Four (2005)

*Into the Blue (2005)

*Good Luck Chuck (2007)

Актрисата често попада в класацията на сп.Максим за "100-те най-горещи жени" и е на първо място в класациите "99-те най-желани жени" за 2006 г. и "Най-секси жена в света" на сп.FHM за 2007 г. Алба се появява също и на корицата на "Playboy" без да е дала съгласието си снимката й да бъде използвана, което е последвано от съдебен процес, който по-късно е спрян.

Джесика е печелила различни награди за своите роли, като например за най-добра актриса в сериала "Dark Angel".

Можете да я гледате още в: Never Been Kissed, Venus Rising, Idle Hands, Paranoid, The Sleeping Dictionary, The Ten, Bill, Awake, The Eye,The Love Guru, The Killer Inside Me, Valentine's Day, Machete, An Invisible Sign, Little Fockers, Spy Kids: All the Time in the World и други.

Актрисата се омъжи за Кеш Уорън на 19 май 2008-ма година. Имат две дъщери: Онър (родена през 2008-ма) и Хевън (родена през 2011).

Вижте още снимки на Джесика:

*2001, 2002, 2003, 2004

*2005

*2006

*2007

*2008

*2009

*2010

*2011

*2012