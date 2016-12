Камерън Диас е родена на 30-ти август 1972 година в Сан Диего, Калифорния и е със смесен кубински (от страна на баща си) и английски, немски и чероки (от страна на майка си) произход.

На 16 години започва кариерата си като модел, което ѝ позволява да пътува по света - Япония, Мексико, Мароко, Франция.

На 21 години без никакъв опит в актьорското майсторство е избрана да партнира на Джим Кери във филма "Маската" (The Mask).

След този филм следват други, които я правят много известна, като "Сватбата на най-добрия ми приятел" (My Best Friend's Wedding), "Ах, тази Мери" (There is something about Mary), "Да бъдеш Джон Малкович" (Being John Malkovich), "Ангелите на Чарли" (Charlie's Angels), "Ванила Скай" (Vanilla Sky),"Ваканцията" (The Holiday), "Истинска измама" ("Knight And Day), Зеленият стършел ("The Green Hornet") и други.

*Нека видим как се е променила Камерън през годините

Срещала се е с Мат Дилън, Джаред Лето, Джъстин Тимбърлейк, Алекс Родригес и др.

*Камерън като дете и тийнейджър

Последният й филм е ''Очаквай неочакваното'' - комедия, базирана на световния бестселър на Хайди Мъркоф – „Какво те чака, когато чакаш дете”. Филмът разказва за пет двойки, чийто светски живот се преобръща с главата надолу от предизвикателствата на предстоящото родителство.

*'Очаквай неочакваното''

Вижте още снимки на Камерън от последните години:

*2007

*2008

*2009

*2010

*2011

*2012

Вижте и няколко снимки на Камерън от професионални фотосесии: