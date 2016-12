В рубриката ни „Звездна еволюция” ще ви покажем как са се променили през годините някои от най-популярните звезди.

Първата ни героиня в нея е Кейти Пери.

Тя е една от винаги усмихнатите звезди, които обичат да удивлява непрекъснато феновете си.

Кейти е фен на ексцентричните тоалети и видеоклипове. Тя е доста смела в избора си и не се свени да покаже своите секси форми.

Предвид имиджа й е трудно за вярване, че Кейти е родена в семейство на пастори, които са силно вярващи християни.

Нека видим как се е променила Кейти през годините

Истинското име на световноизвестната звезда е Катрин Елизабет Хъдзън, тя е родена на 25 октомври 1984 г в Санта Барбара, Калифорния. На деветгодишна възраст започва да пее в хора на църквата на родителите си. Тя расте с госпелмузиката и не й е позволено да слуша друга, забранено й е да се увлича "покварена музика" или да гледа MTV. През 2001 г., още с името си Кейти Хъдсън, издава албум с госпелпесни, кръстен на самата нея, който няма никакъв успех.

Явно Кейти от малка обожава ярките цветове

По-късно записва още едни албум, който така и не вижда бял свят. През 2007 г., Кейти подписва договор със звукозаписната компания Capitol Music Group и приема сценичния псевдоним Кейти Пери. Следва небивал успех за изпълнителката, който идва с албума „One of the Boys”, който включва суперуспешните сингли "I Kissed A Girl", "Hot n Cold" и "Waking Up In Vegas".

През 2010 г. Кейти продължи възходящата линия в кариерата си с издаването на албума Teenage Dream, който включва цели пет топ сингъла - "California Gurls", "Teenage Dream", "Firework", "E.T." и "Last Friday Night (T.G.I.F.)".

Кейти като прохождаща звезда през 2003 г.

Пери е единственият изпълнител, който е бил 52 последователни седмици в топ 10 на Billboard Hot 100. През изминалата година пък MTV я обяви за „Артист на годината”. Страничните занимания на Кейти също не са за подценяване. Досега тя е пуснала два свои парфюма "Purr" и "Meow". През 2011 г. певицата направи и своя дебют в киното като озвучи Смърфиета от едноименното филмче.

Обложката на сингъла, който я превърна в световноизвестна звезда