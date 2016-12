Ким Кардашиян отдавна е под светлините на прожекторите. Родената на 21 октомври 1980 година брюнетка е позната на мнозина като известна, без да има защо. Но Ким определено е момиче, което знае как се прави качествен PR.

Тя има три неща, които я превърнаха в звезда и й помогнаха да направи бизнес за милиони - секс-касета, телевизионно риалити шоу (''Keeping Up with the Kardashians' и продължението ''Kourtney and Kim Take New York'') и... апетитни форми.

*Нека видим как се е променила Ким през годините

Ким е родена в Лос Анджелис, Калифорния в семейството на Робърт и Крис Кардашиян. Има още 2 сестри - Кортни и Клои, както и един брат - Робърт. Наполовина е арменка - по бащина линия. Баща й Робърт се разведе с майка й през 1990 и се ожени за Елън Пиерсън месеци преди да почине от рак на гърлото през септември 2003, когато бе едва на 57 години.





*Кортни, Ким, Робърт и Клои





*Кортни, Клои, Роб и Ким

*Клои, Кортни и Ким





*Робърт Кардашиян с Клои, Кортни и Ким

Ким има още 3-ма доведени братя - Бъртън, Брандън и Броуди Дженър, както и 2 полусестри - Кендъл и Кайли Дженър и една доведена сестра - Кейси Дженър, които са деца на втория й баща Брус Дженър.





*Клои, Роб, Ким и Кортни позират с малките Кендал и Кайли





*Ким позира с втория си баща Брус Дженър

*1995

През 2000 година Ким се омъжи за музикалния продуцент Деймън Томас, а през 2004 двамата се разведоха.

*Ким и Деймън

Срещала се е с певеца Рей Джей, спортистите Реджи Буш и Майлс Остин, както и с модела Гейбриъл Обри. Секс касетата и бе с Рей Джей и се появи на бял свят през 2007-ма - 4 години след заснемането й.

*Ким с Рей Джей

*С Реджи Буш

*С Майлс Остин

*С Гейбриъл Обри

Участвала е в няколко филма, в риалити шоуто "Dancing with the Stars", докарва си огромни суми като лице на различни марки, заснела е много фотосесии и корици за списания, има модна линия, собствени парфюми, изяви се и като певица.

През 2011-та се омъжи за баскетболиста Крис Хъмфрис, но само 72 дни след това Ким подаде молба за развод. В момента се среща с певеца Кание Уест.

*С Крис Хъмфрис

*На сватбата си с Крис

*С Кание Уест

Вижте още снимки на Ким от последните години:

*Парис Хилтън и Ким (2006)

*2006

*2007

*2008

*2009

*2010

*2011

*2012