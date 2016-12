Красивата Меган Фокс е американска актриса и модел.

Родена е на 16 май 1986-та година в Оук Ридж, Тенеси.

Започва кариерата си като модел още на 13 години, а през 2001-ва година дебютира като актриса в "Слънчева ваканция" (Holiday in the Sun).

Участва с епизодични роли в различни телевизионни сериали като "Какво харесвам в теб" (What I Like About You) и "Двама мъже и половина (Two and a Half Men).

*Нека видим как се е променила Меган през годините

Кариерата й в киното започва през 2004 година с "Изповедта на една малолетна актриса" (Confessions of a Teenage Drama Queen).

*Меган като дете

Участва и с постоянна роля в ситкома на ABC "Сестри по неволя" (Hope & Faith).

*Меган в началото на кариерата си

Популярност й носи филмът "Транформърс" (Transformers) през 2007 година, а по-късно участва и в продължението му - "Транформърс: Отмъщението" (Transformers: Revenge of the Fallen).

*Транформърс

Участва и в "Страстите на Дженифър" (Jennifer's Body), в ролята на Дженифър.

*Страстите на Дженифър

Сгодена е за актьора Браян Остийн Грийн (от тв поредиците "Бевърли Хилс 90210" и "Фреди") от ноември 2006 г. до февруари 2009 г., когато се разделят. Двамата се събират отново през април 2009 г.

През 2009 г. мъжкото еротично списание MAXIM я класира на 2-ро място в топ-листата си. Обикновено Меган задължително попада в топ позиции на различни класации за красота и сексапил.

През 2010 се омъжва тайно за приятеля си Браян на Хаваите, а само преди седмица се заговори, че двамата чакат дете.

*Снимки от сватбата на Меган и Браян

През годините е заснела много реклами включително и за Армани. Взе участие и в музикалното видео към песента на Риана и Еминем "Love the Way You Lie", където играе приятелката на персонажа на актьора Доминик Монаган, познат у нас от сериала "Изгубени" (Lost).

Други филми и сериали в които можете да гледате Меган са: Ocean Ave, Whore, This Is 40, Jonah Hex, Passion Play, Friends with Kids, The Dictator, This Is Forty, The Help, The Buried Life, How to Lose Friends & Alienate People.

Вижте видеото на Риана и Еминем с участието на Меган Фокс и Доминик Монаган: