Изминалата година беше изключително успешна за Поли Генова.

Затова решихме тя да бъде втората героиня в новата ни рубрика "Звездна еволюция".

Поли е родена на 10 феруари 1987 г. в София.

Започва да пее още на 4 годинки в Националния дворец на децата.

Става част от "Бон-бон" през 1995г., когато е основавана вокалната детска формацията и така стартира професионалната си музикална кариера.

В продължение на цели шест години Поли е малката водеща на едноименното детско тв шоу. Още по това време Поли Генова вече партнира на големи имена от българската поп сцена като Георги Христов, Йорданка Христова, Нели Рангелова и други. С Нели Рангелова и "Бон-бон" се явяват на фестивала "Златният Орфей" и заедно печелят специалната награда на БНТ.

През 2005 г., като част от група „Мелъди”, Поли Генова достига до финала на първото българското издание на конкурса „Евровизия” с песента на Борис Чакъров „Открий ме сега”. Поли участва в БГ Евровизия и през 2006 г и отново достига до финала.

Завършва НМУ „Любомир Пипков”, със специалност кларинет. В момента е студентка по режисура. Паралелно със следването си продължава и да пее. Участва като вокалистка в проекта на бТВ - „Великолепната шесторка”.

Поли Генова работи с бенда на Дани Милев, който през 2007 г. я кани да бъде вокалист във „Вечерното шоу на Азис” по ТВ2. През 2008 година участва и в първото издание на танцовото шоу по бТВ – Dancing stars. Любопитен факт е, че малко след като приема поканата да участва като вокал в бенда, талантливата певица е поканена и за асистент режисьор на шоуто, но отказва, тъй като има вече друг ангажимент.

Поли Генова е един от тримата изпълнители, продуцирани от българската национална телевизия за конкурса БГ Евровизия 2009.

„One lifetime is not enough" (“Един живот не е достатъчен”) е песента, с която младата певица достойно се класира на второ място на финала на българското издание.

Поли Генова и децата от "Бон-бон% във "Вечерното шоу на Азис", 2010 г.

През 2011 г. Поли печели правото да представя България на конкурса Евровизия в Дюселдорф (Германия) с песента "На Инат'.

Междувременно тя бе и беквокалистка в шоуто "На инат", което вече не се излъчва.

Поли Генова е член на журито в първия сезон на музикалното шоу „X Factor“ по Нова телевизия през 2011 година. Тя е сред рекламните лица на Макдоналдс.

Поли Генова в предаването "На инат"

Заглавна снимка: сп. Intro, снимки 1992 и 1995 сп. Joy