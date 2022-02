Антония Петрова с нова брачна халка

Втора брачна халка получи за Св. Валентин носителката на титлата “Мис България” Антония Петрова-Батинкова.

Миската се похвали с луксозния подарък в Мрежата. Съпругът зарадвал половинката си със скъпия подарък по време на романтичната им ваканция в Париж.

Бижуто е на световноизвестна марка и е закупено от най-стария магазин на марката в света. Към подаръка Тоца получила и послание от любимия мъж: „Ти си моето вдъхновение. Обичам те!“ Само преди дни Антония и съпругът й се завърнаха от дълга почивка в Дубай.

"На Св.Валентин Съпругът ми ме обсипа с подаръци! Още една сватбена халка (да си имам и за лявата ръка) от колекцията Love Cartier съмволизираща вечната ни любов! Прелестното бижу е в комплект със гривната ми от същата колекция от розово злато и диаманти и е прекрасно допълнение към двете ми гривни Cartier with diamonds and rose hold Love and Nail Collections. А колко е романтично да ти подарят сватбена халка купена на Св. Валентин от първият и най-стар магазин на Cartier в Париж - градът на Любовта!!! Какво повече може да иска една жена! Може само да е безкрайно щастлива и влюбена и да благодари!", написа в социалната мрежа миската.