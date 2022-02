Биляниш показа порасналия й син

Трасформиралата се в попфолк дива Биляниш, показа колко е пораснал сина й Ангел. Певицата, която роди едва на 19 години, рядко споделя снимки с наследника си в социалните мрежи, а той вече е почти на 2 годинки.

I chose you. before anything,anyone, before myself, before my needs. my best friend, the love of my life - реди мисли за ангелчето си тя под серия от кадри в Инстаграм.

Припомняме ви, че Биляна Лазарова, както са истинските имена на изпълнителката, се раздели с бащата на детето й още в началото на неговото раждане. Според нейните думи една от причините е била, че той я тормозел.

"Аз искам да се развивам и да имам стабилни доходи именно заради детето ми. Родителите ми ми помагат", обясни неотдавна в интервю певицата. Откакто е в попфолк бранша, тя е близка с по-опитната си колежка Яница, която я напътства в кариерата.