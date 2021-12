Брайън Адамс влезе в болница с ковид

Канадската звезда Брайън Адамс даде положителна проба за коронавирус за втори път в рамките на месец. Обичаният музикант е приет в болница в Италия, където към момента полагат грижи за излекуването му.

За радост на почитателите на Адамс, причината за хоспитализирането му не е лошо протичане на заболяването, а е следствие от процедура, свързана с посрещането на туристи в миланското летище. „Току-що пристигнах и дадох положителен тест за COVID за втори път за месец. Така че отивам към болница“, написа изпълнителят на (Everything I Do) I Do It For You в социалните мрежи.

Адамс бе заразен с COVID-19 и в края на месец октомври.