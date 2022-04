Бруклин Бекъм се ожени за милиардерка

Бруклин Бекъм и Никола Пелц са съпруг и съпруга! Двойката сключи брак в Палм Бийч, Флорида - на елегантно събитие в имението на семейството на булката, в което бяха разпънати три огромни тенти - точно на брега на океана. 27-годишната Никола и 23-годишният Бруклин бяха планирали тридневно празненство, а гостите пристигнаха още в петък. Брачната церемония включваше и еврейски обичаи. Сред гостите бяха извесното семейство на младоженеца - Виктория и Дейвид Бекъм, както и Ромео, Круз и Харпър. От страна на булката присъстваха - нейният баща - милиардерът Нелсън Пелц, нейната майка Клаудия Хефнър, както и 7-те братя и сестри на Никола.

New bride Nicola Peltz stunned in an incredible Valentino bridal gown which featured a stunning sweeping veil with lace embellishing as she posed for her wedding photos after marrying Brooklyn Beckham pic.twitter.com/2FfHfb5Mm8

Покана за изключително скъпата сватба бяха получили и Ева Лонгория, Мел Си, Серина и Винъс Уилиямс, Гордън Рамзи, както и Марк Антъни. Булката пък бе облечена в елегантна рокля на Valentino, а първия танц на двойката е бил на песента Only Fools Rush In на легендарния Елвис Пресли. Ексклузивните права за отразяване на събитието са били продадени на "Вог", затова и гостите не са имали право да снимат и публикуват в социалните мрежи.

Victoria Beckham held hands with her husband David as they arrived at the wedding reception of their son Brooklyn Beckham and his wife Nicola Peltz on Saturday evening.#Blogger#ShowBiz#EntertainmentNews pic.twitter.com/REFCe0d8ox