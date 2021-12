Депутатска щерка изгря на корицата на Vogue

Топмоделът Мила Христова, която е дъщеря на лидера на СДС Румен Христов, украси основната корица на португалския Vogue и така стана първата българка върху основна корица на най-престижното модно списание. Vogue Portugal е в Топ 10 в световната класация на изданията, но минава за най-креативното с нетрадиционните си корици. Г-ца Христова отдавна е пробила като световен модел, но с Vogue, тя успя да направи „голям шлем“ от начални страници на списания – Harper’s Bazaar, Elle, Numero, L’ Officiel.





Самата Мила е повече от щастлива от големия престиж да бъде №1 на подобно престижно издание, с нея са горди и родителите й и особено майка й - Жана. „За снимките във Vogue дойде да ме вземе лимузина от старинната част на Лисабон в 7 сутринта. Пристигнахме в Синтра, разкошна местност със старинни сгради и национален парк. Изгревът беше зрелищно красив“, спомня си предисторията, като в приказка Мила.





За престижната фотосесия, момичето е било подготвено от 11-членен екип. "Само гримът и прическата отнеха четири часа. Най-трудно се справиха с косата ми, защото стилистът изискваше тя да има необичайна форма. Визията ми беше тотално различна от всичко, което съм снимала до момента – с космически елементи.", споделя Мила пред Епицентър.



Красавицата е сменила десет различни тоалета на фона на пейзажи от скали и звезди, като в Космоса. Снимачният й ден е продължил около 10 часа, в експерименти с прожектори и естествена светлина.





След фотосесията отидохме до редакцията на Vogue, където бях топло посрещната от главни редактор София Лукас, с която имахме много стойностен разговор. Редакцията на списанието в Лисабон е в старинна сауна. Съхранили са много елементи от стъкло и части от стар басейн. Доста разчупен вътрешен дизайн“, разказва Мила как се е случил големия пробив.



Моделът е първата българка с два излъчени филма по култовата за света на модата Fashion TV. Тя е и единствената до сега, присъствала на партито на Елтън Джон за Оскарите през 2019 година.



Красавицата започва кариерата си на модел едва след като получава солидно образование в Лондон. Г-ца Христова завършва Lancing College, частно училище в Топ 15 на най-добрите в Англия. В нейния клас учи синът на Дейвид Гилмор от Pink Floyd. Фактът, че е изучавала драма, и дори е държала матура по театър, много й помага както в изявите на подиума, така и за филмите, в които се снима. Наградите по фотография, които печели, пък я карат да се чувства еднакво добре и пред, и зад камерата, а добрият испански й помага в работата почти толкова колкото безупречният английски.



Освен това тя е е бакалавър по медия, пиар и културология от London University of the arts и магистър по стратегически маркетинг от London school of business and finance.



Комбинацията от красота, ум и кариера й отваря вратите за най-престижните частни клубове в света - Loulou's и Arts в Лондон, където за членство се чака с години дори от милиардери, а Мила е пълноправен член и на двата.



Дъщерята на Румен Христов познава лично Дейвид Бекъм, с когото се срещнала на парти на списание Love. Тя била изключително очарована от непринудения начин, по който са си поговорили. „Оттогава, когато се засечем на различни места, си говорим приятелски. За последно се видяхме в частния лондонски клубLoulou's. Това е мястото, където знаменитостите се забавляват, необезпокоявани от папараци и почитатели. Той е много възпитан, дори срамежлив мъж от висока класа. В клуба беше дошъл с приятели, за да се повеселят на спокойствие. Там всички се познават и се смята за проява на лош вкус да поискаш автограф или снимка с някой от известните членове,” сподели Мила.



След като бе на корицата на Numero през септември, дизайнерът Филип Плейн качи снимката й на личния си профил в Instagram.



Мила има договори с агенции в Европа,Канада, Великобритания, Дубай, Южна Африка.