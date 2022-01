"Евровизия": Поли Генова е нещо като български герой

Поли Генова и песента й If Love Was A Crime се класираха в престижната класация на Евровизия за 20-те най-добри „парти химни“ от последното десетилетие. Това стана ясно, след като официалния канал на конкурса в YouTube публикува видео с всички музикални произведения, които попадат в списъка.



If Love Was A Crime, с която Генова ни класира на 4-о място през 2016 г., е в микса заедно с евъргрийни като Euphoria на Лорийн, Fuego на Елени Форейра, Think About Things на Daði og Gagnamagnið и Discoteque на The Roop. В коментарите феновете също не пропуснаха да оставят своите класации. А сред фаворитите почти винаги се срещаха отново Euphoria и If Love Was A Crime.



“Поли е нещо като български герой... До 2016 г. България е кандидатствала за Евровизия 9 пъти и в 8 от тях не е достигала до големия финал. If Love Was A Crime промени съдбата, като подсигури 4-о място. Генова продължава да пуска музика и не изключва завръщане на Евровизия в бъдеще“, пишат от Европейския съюз за радио и телевизия за българската звезда.