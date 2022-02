Крие ли се Мария Игнатова?

Като секси хипи се показа Мария Игнатова и предизвика любопитството къде всъщност се намира в момента тя. Водещата пусна мухата, че е на някое слънчево местенце, където събира тен, барната с всички хипи аксесоари.

Блондинката предпочете да запази в тайна къде всъщност е, но тази сутрин пожела "Добро утро" със стори със зимен пейзаж, с което тотално обърка последователите си. Актуалното стори най-вероятно е от Витоша, а плажната снимка е претоплена манджа от някое лято.

Към плажната снимка, бившата на Димитър Рачков цитира и песента Let The Sunshine In от култовия "Коса":

We starve, look at one another short of breath

Walking proudly in our winter coats

Wearing smells from laboratories

Facing a dying nation of moving paper fantasy

Listening for the new told lies

With supreme visions of lonely tunes…