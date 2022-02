Майкъл Бубле в очакване на четвърто бебе

Певецът Майкъл Бубле и съпругата му очакват пореден наследник. Двойката разкри, че Луисана Лопилато е бременна с бебе номер четири в предстоящия видеоклип на певеца.

Видеото към песента "I'll Never Not Love You", изпратен до TMZ, показва закръгленото й коремче. Майкъл и Луизана вече са горди родители на Ноа, на осем години, Елиас, на шест и Вида, на три.

След като се разшумя за радостната новина и самият изпълнител потвърди с думите: "Ooops! We did it again…" - Направихме го отново... Той сподели кадър със съпругата си от зимната им почивка.