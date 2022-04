Надвиха гаджето на Сами Хосни

Финалът на "Сървайвър" наближава, оцеляването в екстремното риалити става все по-трудно и всяка следваща раздяла с приключението се преживява драматично. Двама от фаворитите за победата отпаднаха след оспорвана игра, а останалите претенденти за голямата награда от 150 000 лева се прегрупираха и се сблъскаха с емоции, които цивилизацията не може да им предложи. Във филипинската джунгла някои от тях бяха атакувани от змия, а други демонстрираха виртуозно стратегическо мислене и използваха силата на Скрития идол.

В сряда от предаването отпадна шампионката по джиу джицу Мила Савова, след като беше победена от IT специалистката Ганка Статева в битка за редене на символи. Преди обаче да си тръгне от предаването, спортистката отстрани от "Сървайвър" един от най-силните играчи - собственика на автосервиз Драгомир Методиев. През този сезон Мила успя да изпрати у дома още двама опоненти - актрисата Йоана Върбичкова и футболната съдийка Джулиана Бутракова.



Шампионката по джиу джицу прие хладнокръвно загубата си, която дойде след серия тежки изпитания за тялото и психиката й. В "Сървайвър" Мила беше член и на трите племена, дълги дни живя в изолация на опасния Острова на изкуплението и се бори безкомпромисно със съперниците си. Преди последния дуел за оцеляване тя беше одраскана от змия, но преодоля шока и сърцато се впусна в последната си битка срещу Ганка.



„За един златен медалист като мен е разочароващо да прекъсне играта на метри от финала. В шоуто обаче се научих, че не всичко е на всяка цена. Това беше поредното изпитание в моя живот, с което се справих достойно и красиво“, каза тя, след като IT специалистката сложи край на победната й серия.



Самата Ганка беше изпратена на Острова на изкуплението, след като режисьорът Зоран Петровски умно използва своя Скрит идол, спаси с него учителя по физическо Денис Христофоров от изгонване на племенен съвет и насочи негативния вот срещу IT специалистката. Откъсването й от племето „Мапурондо“ остави в шок най-добрите й приятели в екстремното риалити - студентката Анелия Щерева и фитнес треньора Иван Георгиев.

Надигналият се тайфун от емоции беше охладен от водещия Владимир Карамазов. Актьорът намери най-точните и верни думи за трудната, но вълнуваща игра. „Скоро бурята ще отнесе всички, с изключение на един. Отпечатъкът, който ще оставите в "Сървайвър", зависи само от вас. Можете да го очертаете ярък и магичен като филипинския изгрев или да го оставите да бъде заличен като пясъчния прах, който приливите поглъщат всеки ден“, каза той на участниците.