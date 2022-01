Публикуваха предсмъртния дневник на диджей Avicii

Станаха известни предсмъртните записки на шведския диджей Avicii, който сложи край на живота си през 2018 г., съобщи порталът TMZ.



В книгата „Тим – официалната биография на Avicii“ (истинското име на музиканта е Тим Берглинг) са публикувани цитати от дневника му. По време на рехабилитацията си той пише, че дните в клиниката са му се сторили най-безгрижните. „Това е моята истинска ваканция, колкото и депресиращо да звучи“, признава в дневника си Берглинг.



Диджей Avicii също така разказва за трудната борба с алкохолната и наркотичната зависимост. По думите му, лекарите настоявали той напълно да се откаже от алкохола поне за година. Други специалисти твърдели, че може да пие и да употребява наркотици умерено и музикантът слушал само техните съвети.



„Душата хвърля черупката си преди всичко да започне отначало“, гласи записка на диджея, направена ден преди да се самоубие.



Тим Берглинг напуска този свят 28-годишен на 20 април 2018 г. В онзи момент той се намира в град Маскат в Оман, където е на гости при приятели.



Диджей Avicii започва кариерата си с ремикси. Прочува се през 2010-а благодарение на синглите My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. През 2013 г. списание Forbes го класира сред най-високоплатените диджеи в света.