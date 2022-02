Шаги сред гвоздеите на Spice Music Festival

Mr. Boombastic или познат на публиката като Шаги ще се присъедини към най-големия евро денс фестивал у нас - Spice Music Festival. Носителят на две награди "Грами" ще излезе на родна сцена заедно с групата си, за да представи 90-минутно шоу като част от програмата в тридневното събитие.

Spice Music Festival ще се състои на 5, 6 и 7 август в Бургас. Сред участниците са Gipsy Kings, Араш, Los del Rio, Гала, Каскада, Liberty X, Лууна, Touch & Go, Loft, Magic Affair, диджей Sash, Kаоmа и много други.

Шаги не слиза от музикалната сцена от момента, в който се е качил на нея с хитовете си Oh Carolinа, Boombastic и It wasn`t me, които феновете на 90-те, а и не само помнят добре.

Роденият в Ямайка изпълнител успя не само да внедри комбинацията между денсхол и реге на челните места в класациите, но и да проправи пътя на изпълнители като Дрейк, Риана и Мейджър Лейзър. Има общо седем номинации за "Грами", като се преборва за две от тях – за най-добър албум през 1996 и през 2019 г. За втория албум – "44/876", си партнира със Стинг.

Шаги e издал общо 15 албума, от които продава над 30 милиона копия, има сертифициран диамантен албум Hotshot (2000), шестнадесет сингъла в топ 40 – девет от които достигат до топ 10 и четири, които се класират на номер 1.

"В последните си албуми умишлено се връщам към класическия Шаги – музика, която обединява хората по света", казва реге звездата.