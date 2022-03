Синоптичката на Нова телевизия Лора Георгиева предпочита да излиза само със заможни господа. След две дълги връзки и един брак, 34-годишната красавица има нов човек до себе си. Запознати издават пред „Уикенд“, че актуалният мъж на брюнетката е бизнесменът Паскал Дойчев-строителен предприемач и собственик на най-голямата верига фитнеси в страната „Пулс“.Близки до Георгиева издават, че връзката й е отскоро, но пък се развива скоростно. Двамата вече са били на няколко луксозни почивки заедно, а тя го е запознала с деветгодишната се щерка Мишел.

Момичето е плод на любовта й с Боби Манджуков, който беше разстрелян посред бял ден в морската столица. След него Лора се задоми за крупния бизнесмен Деян Дачев, собственик на дискотеки и строителен бизнес край морето. Бракът им обаче приключи, а истината лъсна, след като Дачев публикува снимки от ваканцията си на Малдивите. Там компания му правеше друга знойна брюнетка, която отпразнува рождения си ден по време на романтичния воаяж до райското кътче в Индийския океан. На същото място преди година Деян бе завел тв красавицата и дъщеря й от връзката й с Боби Манджуков - Мишел.

След като отново стана мома, синоптичката пак направи профила си публичен в социалните мрежи. По време на брака й достъпът до снимките в него бе ограничен. Лора поднови публикациите на по-предизвикателни снимки в социалните мрежи и засне няколко рекламни фотосесии. Настоящата синоптичка ce прoчу в мeдийнoтo прocтрaнcтвo oщe прeди 10 гoдини, кoгaтo вoдeшe дaмcкo прeдaвaнe зaeднo c гимнacтичкaтa Cимoнa Пeйчeвa. Имeтo й oбaчe бe пo вcички вecтници прeз трaгичнaтa зa нeя 2014 г., кoгaтo бащата на единственото й дете – милиoнeрът Бoриcлaв Мaнджукoв, бe брутaлнo рaзcтрeлян.

Тoй бe убит c двa куршумa прeд oбщия им дoм c Лoрa и ocтaви нeя и нeвръcтнaтa им дъщeря Мишeл дa ce cпрaвят c живoтa caми. Всъщност Лора и покойният Боби така и не стигнали до венчило. Екзекуторът, чиято самоличност до този момент не е установена от полицията, гръмнал Манджуков, миг след като слязъл от Майбаха си и докато разговарял по мобилния си телефон.