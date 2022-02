Снуп Дог вкарва легендарното си звукозаписно студио в метавселената

Американската рап икона Снуп Дог иска легендарният хип-хоп звукозаписен лейбъл Death Row Records, който наскоро придоби, да стане част от метавселената като се превърне в „NFT лейбъл“. Това означава, че всяко произведение на изкуството, всеки запис, по който изпълнителите в лейбъла работят, ще придобие и формата на т.нар. NFT – незаменяеми токени или единствени по рода си виртуални, проверими активи, които могат да се търгуват в блокчейн системата.

Рапърът разкри плановете си да се придвижи по-напред сред новите тенденции на музикалния пазар и развлекателната индустрия като цяло по време на видеоразговор в Clubhouse, който по-късно бе качен и в YouTube. По време на сесията Снуп каза, че Death Row „ще прекара своите артисти през метавселената и през цяла друга верига от музика“.

„Точно както разбихме индустрията, когато бяхме първият независим лейбъл, искам студиото ми да е първото в метавселената, така че Death Row ще бъде NFT лейбъл“, заяви той.

Припомняме, че Снуп беше обявен за официален собственик на Death Row Records по-рано този месец. Той издаде емблематичните си първи два албума Doggystyle и Tha Doggfather под шапката на лейбъла, основан от Suge Knight, Др. Дре и Michael „Harry O“ Harris през 1991 г.

„Чувствам се добре да притежавам лейбъла, от който бях част в началото на кариерата си и като един от основателите. Това е изключително смислен момент за мен“, каза тогава той, цитиран от изданието NMA.

Той издаде и последния си албум BODR (Bacc On Death Row), няколко дни по-късно, на 11 февруари. Като част от продължаващите си начинания в сферата на NFT и криптовалутите, рапърът също пусна записа на блокчейн в партньорство с платформата Gala Games.

Изданието на B.O.D.R за Gala Games включва едно от парчетата на албума като NFT и възможността да присъствате на барбекю в дома на Снуп, след като съберете всичките 17 NFT-таа.

Преди броени дни рапърът се разписа със забележително участие и по време на полувремето на Супербоул миналия уикенд заедно с Др. Дре, Еминем, Mary J. Blige, 50 Cent, Кендрик Ламар и Anderson Paak. Снуп изпълни The Next Episode и Still D.R.E. и отдаде почит към покойната си майка по време на изпълнението.

Междувременно към новата NFT-мода в музиката се присъединиха и от най-големият музикален фестивал в САЩ Коачела. Организаторите на събитието обявиха, че пускат търг, в който феновете ще могат да наддават за 10 доживотни пропуска за мащабното събитие, както и други удобства под формата на NFT.